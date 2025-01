Juventus-Milan: il battesimo di Sergio Conceicao nella Supercoppa

Dal suo arrivo, Conceicao ha cercato di responsabilizzare i suoi leader, da Theo Hernandez a Pulisic , passando per i giovani più promettenti. Sul campo, le prime novità riguarderanno un approccio più diretto al gioco, con meno possesso insistito e una difesa più bilanciata, evitando gli errori che hanno penalizzato molto il Milan in questa stagione.

La partita contro la Juventus rappresenta non solo un primo test, ma anche una sfida dal valore alquanto simbolico. Conceicao si troverà infatti faccia a faccia con suo figlio Francisco, giovane stella della Vecchia Signora. Un duello tra padre e figlio che rende ancora più affascinante una sfida già ricca di significato per entrambe le squadre.

La Juventus, guidata da Thiago Motta, potrà contare su giocatori in gran forma come Khephren Thuram, protagonista contro la Fiorentina, mentre continua la ricerca di rinforzi sul mercato. Tra gli obiettivi bianconeri c’è anche Tomori, ma l’affare si è complicato con il cambio in panchina del Milan. Dal canto suo, Conceicao dovrà probabilmente fare a meno di Rafael Leao, ancora non al meglio dopo l’infortunio. Buone notizie, invece, dal recupero di Pulisic, che potrebbe essere determinante. LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, le parole di Conceicao nella conferenza della vigilia >>>