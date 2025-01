Juventus-Milan, Conceicao parte da due giocatori e con un nuovo modulo

Il franco-algerino è tornato in campo, dopo 4 mesi dall' infortunio e dall' operazione al muscolo gemello mediale del polpaccio destro in Milan-Roma 1-1 , ultima partita di Paulo Fonseca sulla partita rossonera. E non gioca dall'inizio da Milan-Torino 2-2 del 17 agosto scorso. Occhio, dunque, al suo utilizzo in Supercoppa nel ruolo di mezzala destra.

In difesa, per Juventus-Milan, inizialmente, Conceicao non dovrebbe cambiare nulla: per la sua prima, spazio, dunque, a Mike Maignan in porta, con la linea a quattro davanti a lui composta da Emerson Royal, Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Theo Hernández. Per ulteriori cambi ci sarà tempo.