Juventus-Milan 1-1, anche Kjaer va k.o.: quanti infortuni muscolari!

Simon Kjaer costretto al cambio al 36' di Juventus-Milan. Quello del danese non è certo il primo guaio muscolare in stagione per il Diavolo

Daniele Triolo

Simon Kjaer è andato k.o. al 36' di Juventus-Milan 1-1 dell'Allianz Stadium: il difensore danese, che ha accusato un problema ai muscoli flessori della coscia destra, è stato sostituito da Pierre Kalulu. Come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dunque, se la classifica sorride ai rossoneri, l'infermeria lo fa sicuramente di meno.

Quello di Kjaer durante Juventus-Milan, infatti, è l'ennesimo infortunio muscolare che colpisce un calciatore rossonero in questo inizio di stagione. In settimana Davide Calabria aveva riportato un'elongazione ai flessori della coscia destra e, pertanto, era stato messo fuori causa per la trasferta di Torino.

Prima di Juventus-Milan, però, Pioli oltre a Calabria e Kjaer aveva già perso Zlatan Ibrahimovic, che non ha recuperato dalla sofferenza al tendine d'Achille ed Olivier Giroud, alle prese con una lombalgia acuta. Tra gli indisponibili del Diavolo per guai muscolari, poi, figurano anche due centrocampisti: Rade Krunic (lesione al polpaccio destro) e Tiémoué Bakayoko (soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro).

Senza dimenticare che manca anche il terzo portiere, Alessandro Plizzari. Lui, però, assente per un problema al ginocchio. La stagione si era aperta, non va dimenticato, con la lesione al flessore della coscia sinistra per Franck Kessié. Pioli ritiene che, giocando ogni tre giorni, siano inconvenienti che possano capitare. Ma è indubbio come, in casa rossonera, sia più di un anno e mezzo che infortuni di questo tipo si ripropongano in maniera sistematica.