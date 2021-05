Juventus-Milan 0-3: “La notte da sogno di Brahim Díaz”

Brahim Díaz autore di una partita spettacolare in occasione di Juventus-Milan: gol, rigore procurato, tanto movimento. Una scelta indovinata

Una decisione, quella di Pioli, che ha spiazzato la Juventus di Andrea Pirlo , ora a rischio qualificazione in Champions League . Che il numero 21 potesse partire dall'inizio in Juventus-Milan lo si era capito da un paio di giorni. Che Brahim Díaz, però, facesse così la differenza all'Allianz Stadium, togliendo qualsiasi punto di riferimento ai bianconeri, era un sogno. Avveratosi in una notte da sogno per il Diavolo ed i suoi tifosi.

Il gioiello (destro a giro) che ha sbloccato il risultato a Torino è una gemma di rara bellezza. "Brahim Díaz era il giocatore giusto per la partita giusta - ha detto Pioli nel post-partita di Juventus-Milan -. Non è ancora finita, ma è stata una grande vittoria". Per Pirlo, invece, "troppe cose non hanno funzionato, di sicuro io non sono riuscito a fare ciò che volevo, ma possiamo ancora uscirne" . Quel che è certo è che, almeno per un po', Brahim Díaz se lo sognerà di notte.