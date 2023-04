Juventus, che lite a Pasquetta tra Allegri e Paredes! La ricostruzione

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha avuto un faccia a faccia con Leandro Paredes, centrocampista argentino che gioca in bianconero da questa stagione, in prestito dal PSG, al termine dell'allenamento del lunedì di Pasquetta alla Continassa. Ha ricostruito l'accaduto 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.