Juventus, senza Di Maria Allegri cambia l’assetto tattico della squadra

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha parlato delle probabili scelte di formazione di Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero dovrà fare a meno di Angel Di Maria in quanto squalificato. Dunque probabile che la 'Vecchia Signora' si schieri in campo con un modulo diverso rispetto a quanto visto pochi giorni fa in Champions League. Non sarà più 4-3-3, ma 4-4-2 con Vlahovic che ritrova Milik come proprio compagno di reparto. Non è da escludere, però, che Allegri possa decidere di lasciare in panchina l'attaccante polacco: in quel caso si ritornerebbe al 4-3-3 schierando un centrocampista in più, ovvero Paredes.