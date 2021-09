Juventus, Chiesa punta il Milan: sale l’ottimismo sul suo recupero

Federico Chiesa, esterno della Juventus, ha saltato i match contro Napoli e Malmoe. Il giocatore lavora per recuperare contro il Milan

Se il Milan si appresta ad affrontare il Liverpool ad 'Anfield', la Juventus ha già archiviato la trasferta di Champions League contro il Malmoe. I bianconeri, per questo motivo, possono già pensare all'importante gara di campionato contro i rossoneri. Oltre al match contro i ragazzi di Jon Dahl Tomasson, Chiesa ha saltato anche quella contro il Napoli causa infortunio. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' cresce l'ottimismo per il recupero dell'ex Fiorentina proprio in vista del Milan. Il figlio d'arte ha lavorato alla Continassa in questi giorni per smaltire il problema rimediato in Nazionale: la decisione verrà comunque presa all'ultimo da Massimiliano Allegri. Liverpool-Milan, le probabili formazioni di questa sera ad 'Anfield' >>>