Milan, Jovic si gioca la permanenza: deve convincere

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto anche sul Milan. Per Luka Jovic una stagione per convincere i rossoneri a tenerlo in rosa

La situazione di Jovic col Milan , come riporta Tuttosport, è molto chiara: ha firmato per i rossoneri nel corso dell’ultimo giorno di mercato un contratto annuale con opzione unilaterale, esercitabile dal club, p er altri tre anni di contratto . Per questo il futuro è tutto nelle mani della punta del Diavolo.

Milan, Jovic si gioca il futuro

Jovic, si legge, dovrà lavorare duro perché al Milan si gioca il posto con Giroud e Okafor. La sosta gli servirà per accorciare ulteriormente il gap fisico con gli altri compagni fino ad arrivare al cento per cento della forma. Serviranno partite di una certa qualità, per Jovic, per guadagnarsi la permanenza al Milan: i rossoneri potranno valutare con calma e serenità. In caso di non soddisfazione, Jovic sarà un parametro zero nel corso dell'estate 2024 mentre se farà bene, potrà continuare a vestire la maglia del Milan anche nelle prossime stagioni.