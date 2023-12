Milan-Frosinone, Jovic in attacco: Camarda e Traorè le alternative

La partita tra Milan e Frosinone che si giocherà questa sera a San Siro, ore 20.45, resta importantissima per i rossoneri. Dopo la brutta sconfitta in Champions League che ha quasi tolto ogni speranza per gli ottavi, il Diavolo deve dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina. La gara di stasera con il Frosinone è da vincere assolutamente, nonostante i molti problemi del Milan . Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il Diavolo deve affrontare difficoltà sotto porta e l'emergenza in attacco .

Milan, altra chance per Jovic

Una nuova possibilità dal primo minuto, si legge, per Luka Jovic. Al Milan servono gol, per questo fondamentale se l'attaccante si sbloccasse. Per Jovic otto presenze in campionato fin qui, abbastanza anonime, dove l’unico sussulto è stato con la Fiorentina quando ha servito sulla corsa Theo Hernandez nell’azione che ha portato al rigore per il Milan. Al suo fianco ci saranno Chukwueze e Pulisic, gli unici due disponibili considerando le assenze di Okafor e Leao per infortunio. le alternative in panchina sono molto giovani e corrispondono a Romero, Chaka Traorè e soprattutto al giovanissimo Francesco Camarda. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Frosinone. Simic o Theo? I dubbi di Pioli