Italiano tra Bologna e Milan: presto incontro con i rossoblu. La situazione

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l unedì 26 maggio sarà la data del nuovo incontro tra Vincenzo Italiano e il Bologna , il momento in cui arriverà il tanto sospirato verdetto: rinnovo del contratto, oppure addio anticipato di una stagione e approdo del tecnico siciliano al Milan in sostituzione di Sérgio Conceição ?

Milan, Italiano nuovo allenatore? Il Bologna punta al rinnovo!

Italiano, attualmente, è sotto contratto con il club di Joey Saputo fino al 30 giugno 2026. Per la 'rosea', nel primo incontro di qualche giorno fa, tramite il suo legale rappresentante, l'ex Fiorentina ha fatto sapere di essere disponibile a restare in rossoblu. Ma non con un accordo in scadenza.