Gazzetta – Donnarumma bersaglio dei tifosi: solo fischi a San Siro

Gianluigi Donnarumma subissato di fischi in occasione di Italia-Spagna, semifinale di Nations League. La ricostruzione della 'rosea'

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento a Gianluigi Donnarumma, il quale, ieri, al suo ritorno, per la prima volta, nello stadio di 'San Siro' dopo il trasferimento a costo zero dal Milan al PSG, è stato subissato di fischi dai suoi stessi tifosi.