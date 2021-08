Italia, oggi i convocati di Mancini: Florenzi sarà l’unico del Milan

Alessandro Florenzi dovrebbe essere l'unico giocatore del Milan che farà parte dell'Italia di Roberto Mancini per le partite di settembre

Oggi Roberto Mancini , Commissario Tecnico dell' Italia , diramerà l'elenco dei convocati per i prossimi impegni della nostra Nazionale, fresca della vittoria ai Campionati Europei . Gli Azzurri se la vedranno il 2 settembre contro la Bulgaria a Firenze, poi il 5 settembre contro la Svizzera a Basilea e, infine, l'8 settembre contro la Lituania a Reggio Emilia. Impegni validi per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 .

Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Secondo la 'rosea' tra i convocati dell'Italia di Mancini, che saranno 30, figurerà un unico calciatore del Milan, per giunta appena arrivato in rossonero. Si tratta di Alessandro Florenzi, classe 1991, che il Diavolo ha prelevato nei giorni scorsi in prestito con diritto di riscatto dalla Roma. Probabile convocazione per cinque ex rossoneri: Gianluigi Donnarumma (PSG), Leonardo Bonucci (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Matteo Pessina (Atalanta) e Manuel Locatelli (Juventus).