Italia, Mancini cambia a centrocampo: adesso è il momento di Tonali

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla delle possibili modifiche di formazione di Roberto Mancini per la sfida in programma domani sera tra Malta e Italia. Dopo aver fatto la fortuna della nazionale ad Euro2020, il centrocampo composto da Verratti, Jorginho e Barella sembrerebbe non dare più le stesse garanzie di prima. Proprio per questo motivo il commissario tecnico della nazionale italiana, dopo aver rimediato una sconfitta nel match contro l'Inghilterra, potrebbe rivoluzionare l'intero reparto di centrocampo.