Italia-Bulgaria 1-1, male il milanista Florenzi: i voti sui quotidiani

Alessandro Florenzi ha giocato titolare Italia-Bulgaria di ieri sera al 'Franchi'. Il neo-milanista, però, non ha disputato una bella partita

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ha giocato titolare, ieri sera al 'Franchi', in occasione di Italia-Bulgaria, partita valida per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il numero 5 azzurro, a Firenze, non si è però reso protagonista di una buona prestazione per i 64' in cui è stato in campo, almeno guardando i voti dei quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina.

Per il 'Corriere della Sera', la prestazione di Florenzi in Italia-Bulgaria, gara terminata 1-1 a Firenze, è stata, infatti, da voto 5 in pagella: "Il neo milanista si riprende un po’ a sorpresa il posto: senza una partita intera sulle gambe, non ha la condizione per impedire a Despodov di infiocchettare l’assist per l’1-1". Medesimo voto, 5, e giudizio per 'La Gazzetta dello Sport'.

"Sicuro, sempre in anticipo su Despodov, fin troppo sicuro. E infatti il bulgaro lo becca sbilanciato e lo brucia sul contropiede dell’1-1. Florenzi non si riprende, anzi appare in debito d’ossigeno e fatica a recuperare. Cambio obbligato". Un po' meglio, quindi, la prova di Florenzi in Italia-Bulgaria secondo il 'Corriere dello Sport', quotidiano abituato ad osservarne le prestazioni quando giocava nella Roma: voto 5,5 con il seguente giudizio.

"Partenza sparata per il neomilanista, cambio di passo e testa bassa per spingere sulla fascia destra e sfondare al raddoppio con Chiesa. Incanta nella prima mezz’ora. Paga la generosità e un eccesso di sicurezza perdendo il contrasto con Despodov nel contropiede che porta al pareggio della Bulgaria. Forse doveva attendere e accompagnarlo. Non riesce più a ripartire. Il calo fisico è evidente".

Infine, voto 5 anche per 'Tuttosport': "Preferito a Di Lorenzo, mantiene la posizione con diligenza e appoggia Chiesa con tempismo e precisione. Se attaccato in velocità, però, rema assai. Un paio di volte l'aggiusta, ma crolla come capita in occasione del gol bulgaro. Nella ripresa è in evidente calo di condizione atletica".