Irlanda del Nord-Italia 0-0, le (brutte) pagelle di Tonali: disastro

Sandro Tonali ha giocato 45' in Irlanda del Nord-Italia 0-0: frenato dall'ammonizione, il rossonero non ha di certo brillato ...

L' Italia di Roberto Mancini ha fallito la qualificazione diretta ai Mondiali e Sandro Tonali ha mancato la sua occasione. Il centrocampista del Milan , infatti, ha giocato male, ieri sera al 'Windsor Park' di Belfast. Ammonito, è stato sostituito nell'intervallo dal Commissario Tecnico azzurro, rimpiazzato da Bryan Cristante . Vediamo, dunque, le pagelle di Tonali sui quotidiani sportivi oggi in edicola dopo Irlanda del Nord-Italia 0-0 .

'Corriere della Sera' - Tonali, voto 5 : "L’unica occasione in cui libera davvero la corsa è per inseguire l’avversario e commettere un fallo tattico dopo appena 9’: l’ammonizione gli toglie tranquillità. E Mancini toglie lui".

'La Gazzetta dello Sport', Tonali, voto 5 : "Tanta attesa e partita finita dopo 8 minuti, quando prende un giallo che si poteva evitare e, con quel macigno addosso, non può fare il suo gioco. Comunque non è quello del Milan e neanche dell’Olimpico".

'Corriere dello Sport', Tonali, voto 5: "Col Diavolo in corpo, titolare per talento e forza, subito ammonito però, accusa la sanzione e il peso del “debutto” pre mondiale. Perde il suo smalto rossonero e la prima occasione per scalare posizioni tra i grandi, uscendo a fine primo tempo".