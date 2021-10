Inter, Zhang pronto a cedere il club al fondo Pif: cifra record

Steven Zhang, Presidente dell'Inter, potrebbe presto vendere la società nerazzurra agli arabi che hanno appena acquistato il Newcastle

Lo ha sottolineato il quotidiano 'Libero' in edicola questa mattina. Il fondo Pif vorrebbe anche l'Inter: ci sarebbe stato, a metà settembre, in occasione di Inter-Real Madrid di Champions League , persino già un incontro tra le parti. In ambienti finanziari si parla, addirittura, di un accordo già trovato .

La famiglia Zhang cederebbe l'Inter al fondo Pif per la cifra spaziale di un miliardo di euro. La società nerazzurra, così, risolverebbe in un colpo solo tutti i suoi problemi finanziari e potrebbe rilanciarsi, oltretutto, in grande stile.