Inter-Milan, tra Zhang e Cardinale il gelo: nessun incontro

L'Inter e il Milan si preparano per la sfida di ritorno di Champions League, valida per guadagnarsi un posto nella finale di Istanbul. Zhang e Cardinale , i volti delle due società, non si sono ancora incontrati ufficialmente, da quando l'uomo RedBird, ha acquisito i rossoneri. Del gelo tra i due, ne ha parlato anche l'edizione odierna di Tuttosport.

Inter-Milan, continua il gelo tra Zhang e Cardinale

Continua, si legge, il gelo fra Gerry Cardinale, dal 31 agosto nuovo proprietario del Milan con la sua RedBird Capital, e Steven Zhang, proprietario (con Suning) e presidente dell’Inter. I due, infatti, da quando Cardinale è diventato il numero uno rossonero, non si sono mai parlati, almeno in pubblico. Ma perché questa freddezza? Oltre a possibili motivi legati alla situazione internazionale tra Stati Uniti e Cina ci sarebbe piuttosto una spiegazione nella scelta da parte di Cardinale di cambiare strada sullo stadio - Milan da solo e non più insieme all'Inter per un nuovo San Siro -, spiazzando, eufemismo, Zhang che aveva lavorato al progetto in "coppia" con la precedente proprietà rossonera, quella di Elliott. Con l’Inter avrebbe ancora ottimi rapporti. LEGGI ANCHE: Milan, possibile un derby per il prossimo attaccante