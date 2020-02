Inter-Milan, verso il tutto esaurito: 75 mila spettatori a San Siro

VERSO INTER-MILAN – Il derby di Milano di domenica sera vedrà ancora una volta San Siro completamente esaurito. Saranno, infatti, 75 mila gli spettatori presenti allo stadio che riempiranno le gradinate per assistere alla stracittadina. L’Inter per avvicinarsi alla Juventus e continuare una stagione che la sta vedendo ai vertici del calcio italiano, il Milan per continuare il processo di crescita e la rimonta in classifica, frenatasi domenica scorsa col pareggio interno contro il Verona. Insomma, le motivazioni di certo non mancano. In casa Milan, Pioli potrà contare su Ibrahimovic>>>

