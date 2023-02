Inter-Milan, sfida tra i pali: Onana contro Tatarusanu

Cinque mesi fa, si legge, Onana guardò dalla panchina la sconfitta per 3-2 contro la squadra di Pioli, ma appena quattro giorni dopo Simone Inzaghi inaugurò la campagna europea dando il via a una fase transitoria di alternanza con Handanovic tra Serie A e Champions . In poco più di un mese il portiere camerunese si prese tutto, debuttando in campionato l’8 ottobre nella vittoria sul campo del Sassuolo. Da lì è diventato inamovibile.

Sulla sponda opposta, si legge, invece parte con molte meno sicurezze Tatarusanu. Un gennaio orribile - con 18 gol presi in 7 partite nel 2023 - l’hanno fatto finire sul banco degli imputati nel bel mezzo della crisi. Paga le sue colpe, ma anche gli svarioni difensivi dei compagni, oltre a un’impostazione tattica che stasera sarà diversa con la necessità di correre ai ripari. L’ombra di Maignan pesa, i numeri dicono tanto: il romeno in maglia rossonera ha già incassato 42 gol in 28 partite, gli stessi di Maignan, ma giocando venti partite in meno e quindi in 1800 minuti di differenza. Calciomercato Milan – Pericolo Real: gli occhi di Ancelotti su un top?