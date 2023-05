Inter-Milan, San Siro verso un altro record: 12 milioni possibili

Un nuovo record, si legge, per San Siro è alle porte: quello dell’incasso al botteghino per la singola partita. L’andata ha fatto sorridere il Milan, con numeri clamorosi: i 75.532 che hanno assistito a Milan-Inter hanno portato 10.461.705 euro , facendo segnare al momento l’incasso più alto della storia del nostro pallone. Ma l’Inter è pronta ad arrampicarsi ancora più, come era chiaro sin dall’inizio di questa lunghissima attesa per l’Euroderby. Il club di Steven Zhang ha messo dei prezzi superiori. Nelle casse nerazzurre dovrebbe entrare circa 12 milioni di euro : la febbre da derby ha vinto ancora, nessuno vuole perdersi questa nuova sida epica a Milano.

L’ultimo Clasico tra Barcellona e Real Madrid, riporta la rosea, ha visto arrivare al Camp Nou 95.745 spettatori, per un incasso da 8,2 milioni di euro: è stato il top di sempre in Spagna, un terzo in meno di quello che potrebbe (e dovrebbe) essere il prossimo incasso a San Siro per Inter-Milan. Per il ritorno del derby tra Inter e Milan tutto è pronto: non resta che godersi lo spettacolo. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un nuovo nome per il centrocampo