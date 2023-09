Inter-Milan, buone notizie per Inzaghi: Acerbi e Sensi pronti

Anche l'Inter si prepara per una settimana importantissima: i nerazzurri affronteranno il Milan il prossimo sabato nel primo derby stagionale. Le squadre si stanno allenando nonostante la pausa per le partite delle Nazionali. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dei giocatori dell'Inter che tornano disponibili per Inzaghi.