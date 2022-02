Inter-Milan, i rossoneri rischiano Scudetto e Champions | Serie A News

Inter-Milan, derby di sabato pomeriggio a 'San Siro', è un crocevia fondamentale per i rossoneri di Stefano Pioli. L'analisi del 'CorSport'

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha presentato Inter-Milan, partita della 24^ giornata di Serie A, come un dentro o fuori per i rossoneri di Stefano Pioli. L'Inter, con una vittoria, consoliderebbe infatti il proprio primato in classifica escludendo, di fatto, il Diavolo dalla corsa per lo Scudetto. Ma se arrivasse un successo dei rossoneri contro la squadra di Simone Inzaghi, a quel punto si riaprirebbero in giochi in vetta al campionato.