Inter, Sanchez problemi di anemia: ci dovrebbe essere contro il Milan

Anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta le ultime sulla salute di Alexis Sanchez. Un problema di anemia, secondo i media cileni. L'attaccante ieri non era con i suoi compagni nella sfida contro l'Uruguay e, in base a quanto arriva dal Sudamerica, alla base ci sarebbero livelli di emoglobina diversi dalla norma. L'Inter non avrebbe ricevuto notizie dalla Nazionale cilena, mentre a parlare era stato lo stesso c.t. Eduardo Berizzo: «Se è qui è perché è disponibile, ma stiamo valutando le sue condizioni: ci sono cose su cui è bene vederci chiaro». Sanchez potrebbe, comunque, tornare a disposizione per la sfida di martedì alla Colombia e di conseguenza a disposizione di Simone Inzaghi per il derby contro il Milan.