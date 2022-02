Inter-Milan, San Siro sold out. Ma pieno di nerazzurri | Serie A News

Lo stadio di San Siro sarà tutto esaurito per Inter-Milan, il derby di Milano in programma sabato alle ore 18:00. Incasso da 3 milioni di euro

Daniele Triolo

Lo stadio di San Siro sarà sold out, tutto esaurito, per Inter-Milan, il derby di Milano valido per la 24^ giornata di Serie A ed in programma sabato alle ore 18:00. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La capienza dello stadio, come noto, sarà del 50% della sua complessità e, pertanto, saranno 37.908 gli spettatori per la stracittadina che profuma di Scudetto.

I tifosi di Inter e Milan hanno fatto il pieno. Ieri, ha sottolineato la 'rosea', sono andati a ruba anche gli ultimi biglietti, destinati ai sostenitori del Diavolo, che saranno, come al solito, al completo e ben compatti in Curva Sud. In totale, saranno però soltanto 3.700 gli spettatori di fede rossonera per il derby di San Siro tra Inter e Milan.

Tutti gli altri, al contrario, andranno per tifare Inter, ben 34.208 persone. Tagliandi, questi per i supporters nerazzurri, polverizzati nella giornata di lunedì. Tanto che la società di Viale della Liberazione non ha neanche aperto la vendita libera. Così San Siro sarà al 90% colorato di nerazzurro: impossibile, se non attraverso qualche artefizio, per un tifoso del Milan farsi largo tra le maglie dei sostenitori rivali.

I 37.908 spettatori, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', valgono, per l'Inter, un incasso di circa 3 milioni di euro. Davanti alle tv ed ai pc saranno collegati tifosi da ben 150 Paesi in tutto il mondo. Per i tifosi vip c'è addirittura la lista d'attesa, vista la grande richiesta di accredito. Il primo ed il secondo anello arancio saranno tutti colorati di nerazzurro, grazie all'iniziativa di 'socios.com', global main partner e match sponsor del derby. Milan, il vice Ibra grazie a Moncada: le ultime news di mercato >>>

