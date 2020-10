Inter-Milan, rossoneri senza sudamericani: non accadeva da 22 anni

MILAN, UN DERBY SENZA SUDAMERICANI

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Un tempo il derby di Milano era come un Superclasico del Sudamerica: Zanetti e soci contro Kakà e i suoi “fratelli”. Lo riporta questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, che spiega che del “Milan latino” non è rimasta traccia. Duarte e Musacchio sono fermi ai box, il primo per Covid-19 e il secondo per infortunio alla caviglia, quindi i rossoneri si presenteranno al derby senza sudamericani tra titolari e panchina. Non succedeva da 22 anni: era il 23 marzo 1998 e la gara finì 3-0 per l’Inter.

