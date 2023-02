Inter-Milan, Pioli punta a sinsitra: serve il miglior Theo Hernandez

Con Theo Hernandez e Leao la fascia, si legge, si è fatta sinistra nel senso di ostile, avversa, sfortunata. Il punto forte del Milan si è fatto improvvisamente debole. I tribunali social hanno inchiodato Theo Hernandez con prove schiaccianti: video nei quali si vede faticare a tenere il passo di Berardi. Non a caso tutto il Milan ha clamorosamente decelerato. Il 2023 si era aperto con l’illusione, svanita in fretta: Milan troppo lento per puntare in alto al cospetto di un Napoli supersonico.

Theo, si legge, è tornato fuori giri dal Mondiale in Qatar. Mbappé e Dembelé fuori per due infortuni muscolari. E che il risultato abbia pesantemente inciso sull’umore è un altro aspetto: Giroud stesso è tornato meno incisivo, e dunque meno sorridente. Theo e Leao restano i due giocatori più forti della rosa, lasciare ancora Rafa fuori strada o limitare Hernandez avrebbe poco senso, anche se Pioli ha blindato la squadra e nel silenzio di Milanello potrebbe aver preparato qualche sorpresa. Ai due si chiede piuttosto di tornare a sorpassare a sinistra. Se Pioli virerà sul 4-3-3 in mezzo ai due si muoverà Krunic. Buono per i raddoppi in copertura, in aiuto a Theo, e per lanciare le scorribande di Rafa. Se invece il modulo scelto sarà il 3-5-2 ecco Hernandez sulla linea dei centrocampisti, con Leao in ballottaggio per il ruolo da seconda punta. Calciomercato Milan – Pericolo Real: gli occhi di Ancelotti su un top?