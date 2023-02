Inter-Milan, Pioli e il derby: la vittoria scudetto e l’esonero a Roma

Inter-Milan, derby decisivo per Pioli

Stefano Pioli, si legge, non è esattamente quello che si può definire uno specialista: il primo derby in carriera lo ha vinto all’ottavo tentativo. Mai un successo sulla panchina della Lazio: un 2-2 e poi tre ko di fila di cui l’ultimo fatale. Con l’Inter è andata più o meno allo stesso modo: doppio 2-2 e doppia rimonta. La seconda, quella milanista con Romagnoli e Zapata nel recupero. In rossonero la musica è cambiata. Perché, se anche il bilancio resta in perdita c’è un successo che pesa infinitamente più di tutto il resto: il 2-1 che vale l’ultimo scudetto.