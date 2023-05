Inter-Milan, rimonta? I numeri dicono che … | Champions League News

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Inter-Milan , il derby di Milano valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League . La partita di andata, giocatasi mercoledì scorso, si era conclusa 0-2 per l' Inter in virtù dei gol segnati da Edin Džeko ( 8' ) e Henrikh Mkhitaryan ( 11' ).

In casa Milan allenatore, calciatori e tifosi sono convinti che, giocando al massimo delle proprie possibilità, il Diavolo possa recuperare il punteggio e festeggiare, domani sera, l'approdo alla finale di Champions, in programma a Istanbul ( Turchia ) il 10 giugno . Ma la rimonta è davvero possibile?

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, solamente una volta, nella lunga storia del Milan dentro le coppe europee, i rossoneri siano riusciti a ribaltare un doppio svantaggio in un confronto a eliminazione diretta. È accaduto in occasione dei trentaduesimi di finale della Coppa UEFA 1985-1986.