Inter-Milan, Mkhitaryan e Loftus-Cheek: fantasia e fisicità

Inter-Milan , una partita attesa da milioni di tifosi in tutto il mondo. Nerazzurri contro rossoneri nell'ennesima sfida che potrebbe già essere molto importante per i destini della Serie A. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica tantissimo spazio al Derby di Milano, sviscerando dettagli di alcune sfide tra i nerazzurri e i rossoneri. Ecco chi potrà decidere la partita sempre in mediana.

Inter-Milan, Mkhitaryan contro Loftus-Cheek

Henrikh Mkhitaryan e Ruben Loftus-Cheek, si legge hanno giocato insieme in Premier League per tre stagioni, ma non si sono mai incrociati. L'inglese garantisce al Milan e a Pioli solidità e fisico che mancava la scorsa stagione. Mkhitaryan è un fantasista che dà il via spesso alle azioni pericolose dell'Inter. Nelle prime tre partite di Serie A, Loftus-Cheek ha sfoggiato un repertorio piuttosto ampio. Può restare basso per coprire le "uscite" di Calabria e soprattutto bilanciare i movimenti tra le linee di Reijnders, oppure può sganciarsi e fare male quasi come un attaccante. Mkhitaryan è un maestro negli inserimenti, come si è visto in altri derby tra Inter e Milan. Loftus-Cheek dovrà stare molto attento.