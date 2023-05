Inter-Milan, Leao di nuovo in campo: basta il suo ritorno?

Inter-Milan, basta Leao?

No, è la risposta secca che si da La Gazzetta, se il Milan non giocherà di squadra. Un giocatore, per quanto forte, non rovescia un 2-0 da solo, a meno che non si chiami Leo Messi. In più Leao torna da un infortunio che potrebbe anche condizionarlo, dato il suo stile di gioco. L’armonia Leao non sposterà nulla, se il Milan non ritroverà la compattezza e le giuste distanze tra le linee e in marcatura. Il Milan deve ritrovare l’armonia di movimenti, ripartire dalla ripresa del primo derby.