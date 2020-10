Inter-Milan, la moviola: giusto annullare il rigore, manca rosso a Kessie

INTER-MILAN, LA MOVIOLA

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Analizziamo dalle pagine della Gazzetta dello Sport gli episodi dubbi di Inter-Milan di ieri sera: la moviola del match.

Episodio chiave al 73′ del secondo tempo, quando Donnarumma atterra Lukaku in area di rigore. Mariani non ci pensa due volte e fischia immediatamente il penalty, ma Irrati dal Var annulla tutto per una posizione di fuorigioco in partenza dell’attaccante belga. Il tocco di Kjaer, infatti, è involontario e non rimette in gioco l’ex Manchester United. Giusto anche il rigore concesso al Milan nel primo tempo per fallo netto di Kolarov su Ibrahimovic. Dubbi sulla gestione dei cartellini. Manca un giallo a Vidal nel primo tempo e uno a Kessie nella ripresa che sarebbe stato il secondo e dunque espulsione. Mariani non benissimo.

