Inter-Milan, Tomori squalificato: difesa nelle mani di Thiaw e Kalulu

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport guarda già al futuro presentando il derby tra Inter e Milan. In difesa spazio a Thiaw e Kalulu

Il Milan ripartirà dopo la sosta per le Nazionali con una partita importantissima: ci sarà, infatti, il derby contro l' Inter . I rossoneri si presenteranno forti delle tre vittorie consecutive in questo inizio di campionato, ma anche senza un giocatore chive, ovvero Tomori . Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Inter-Milan, spazio alla coppia Thiaw-Kalulu

Contro l'Inter, si legge, la difesa si rinnoverà colpa dell'assenza per squalifica di Tomori: nelle prime tre di campionato Fik aveva fatto reparto con Thiaw, ora rientrerà Kalulu. La coppia centrale sarà un inedito e la più giovane delle combinazioni possibili: 22 anni Thiaw, 23 Kalulu. Kjaer, il più esperto tra i centrali, al momento si trova dietro nelle gerarchie. Per la coppia franco tedesca sarà un test difficile: bisognerà fermare un Lautaro Martinez in formissima. Nella stagione scudetto Kalulu era stato uno dei ministri della difesa, mentre nella scorsa stagione è stato altalenante. Gli ultimi mesi hanno invece visto l'ascesa di Thiaw, ormai promosso titolare: nel derby contro l'Inter saranno uno al fianco dell'altro.