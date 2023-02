Inter-Milan, Inzaghi e Pioli sotto esame: sarà un derby decisivo | News

Il derby di domenica sera tra Inter e Milan rischierà di essere un incrocio decisivo per i due allenatori Simone Inzaghi e Stefano Pioli

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di Inter-Milan, gara in programma domenica ser alle 20.45 a 'San Siro'. Si tratta di una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per i due allenatori, vale a dire per Simone Inzaghi e per Stefano Pioli. L'allenatore nerazzurro, ha evitato di cadere nel burrone ad inizio 2023, conquistando la finale di Supercoppa arrivata dopo aver battuto il Milan. Chi traballa di più, infatti, è Stefano Pioli, che non può certamente essere soddisfatto dell'inizio del 2023. Dopo aver vinto a Salerno, il Milan ha rimediato due pareggi e quattro sconfitte, perdendo appunto la Supercoppa e venendo eliminato in Coppa Italia.

Dopo aver visto sfumare la vittoria contro la Roma, il Milan da lì in poi si è spento. E sono arrivate pesanti sconfitte: il 3-0 in Supercoppa, il 4-0 contro la Lazio e il 2-5 contro il Sassuolo. Proprio per questo motivo, il derby pressa più il Milan che l'Inter, con Pioli che proverà a svoltare pagina. Sarà un incontro che potrebbe risultare decisivo per la stagione dei milanisti, considerato anche che il 14 febbraio si scenderà in campo per disputare gli ottavi contro il Tottenham.

E che dire di Inzaghi. Il suo sorriso è sempre stiracchiato perché, nonostante tre trofei conquistati in un anno e mezzo, l'allenatore ex Lazio viene messo spesso in discussione. Certo, pesa lo scudetto perso malamente nella passata stagione, ma non si può dire che la sua avventura sulla panchina dell'Inter sia negativa. Ad ogni modo, quello di domenica sarà un derby decisivo. Specialmente per Pioli, nonostante abbia portato a Milanello lo scudetto 11 dopo l'ultima volta. Milan, 8 giocatori in partenza: il punto sul mercato in uscita.