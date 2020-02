Inter-Milan, i rossoneri si giocano tutto: la Champions non è lontana

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, quello di domenica è un derby molto importante per il Milan. In questo momento ci sono ben 19 punti di distacco con l’Inter, ma nella stracittadina tutto può succedere. I rossoneri non vincono questa gara dal 31 gennaio 2016, cioè quando in panchina sedeva Sinisa Mihajlovic, mentre l’ultimo successo in assoluto risale al dicembre 2017, nel quarto di finale di Coppa Italia (deciso da un gol di Cutrone nei supplementari).

Al di là comunque dei precedenti, il Milan vuole vincere per tenere accesa una fiammella di speranza per la Champions League. Con l’arrivo di Stefano Pioli il distacco dal quarto posto è diminuito, e se i rossoneri avessero vinto contro il Verona, l’Europa che conta sarebbe distata in questo momento solo cinque punti. Dunque la vittoria è l’unica strada possibile, anche perchè un eventuale successo darebbe una carica pazzesca a tutto l’ambiente in vista del finale di stagione.

Pioli, inoltre, si gioca anche il suo futuro. Il lavoro del tecnico fino a questo momento è stato ottimo, ma il bilancio verrà fatto solo a fine stagione. Un’eventuale vittoria nella stracittadina aiuterebbe sicuramente l’allenatore ad avere maggiori chance di essere confermato l’anno prossimo, anche se la discriminante resta il piazzamento in Champions League. Insomma, un derby davvero importante, che può cambiare la stagione rossonera. Intanto ricordate lo screzio avvenuto tra Pioli e Conte? Ecco il racconto, continua a leggere >>>

