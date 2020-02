Verso Inter-Milan, Pioli e quella lite con Conte nel 2013

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha messo in evidenza un precedente relativo a Stefano Pioli, allenatore del Milan, e Antonio Conte, tecnico dell’Inter.

I due hanno caratteri opposti, ma entrambi possono accendersi: una delle pochissime liti post partita in cui è stato coinvolto Pioli, lo vede infatti in sfida proprio con Conte nel marzo 2013. L’allora allenatore del Bologna accusò il tecnico dell’Inter di un’«esultanza esagerata. E così non si fa, ci vuole rispetto». Conte rispose per le rime: «Io festeggio come e quanto voglio». Intanto Demetrio Albertini ha parlato del derby di domenica, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android