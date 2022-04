Inter-Milan, Giroud non segna più: il francese a secco da sei gare

Nel pesante ko del Milan contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, un dato più di tutti spaventa: l'assenza dal gol di Giroud.

Il Milan cade tremendamente per 3-0 contro l'Inter, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, che sancisce l'eliminazione dopo lo 0-0 dell'andata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il dato che maggiormente preoccupa l'ambiente rossonero è quello legato all'attacco, dove, oltre ai problemi sulla trequarti, anche Olivier Giroud sembra essersi spento. L'ex attaccante del Chelsea infatti non trova il gol dalla vittoriosa trasferta di Napoli, dove proprio una sua zampata regalò i tre punti al Milan.