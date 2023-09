Inter-Milan, Giroud resta in dubbio: Jovic la prima alternativa

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla anche di Inter-Milan. Olivier Giroud ancora in dubbio. La prima alternativa è Luka Jovic

Continua l'avvicinamento al derby tra Inter e Milan. Per i rossoneri resta un grande dubbio di formazione. Stefano Pioli potrebbe dover rinunciare a Olivier Giroud: il francese si è fatto male alla caviglia e resterebbe in dubbio per la sfida di sabato. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla della possibile alternativa, ovvero Luka Jovic.