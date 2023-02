Inter-Milan, il gesto dell’ex Calhanoglu verso la Curva Sud (FOTO)

Durante il derby tra Inter e Milan è andata in scena l'ennesima scaramuccia tra Hakan Calhanoglu e i tifosi rossoneri

Emiliano Guadagnoli

Durante il derby tra Inter e Milan vinto dai nerazzurri per 1-0 non sono mancate le solite scaramucce tra la Curva Sud e l'ex rossonero Hakan Calhanoglu. Il centrocampo turco, che ha lasciato il Milan a parametro zero per raggiungere l'Inter, ha risposto ai cori della curva rossonero.

Inter-Milan, Calhanoglu risponde alla Curva Sud — Come ricostruito dal sito Gazzetta.it, al minuto 34 del derby, Calhanoglu si prepara per battere il corner e dalla Curva Sud arrivano i cori verso il turco. L'interista calcia sulla testa di Lautaro Martinez che insacca l'uno a zero decisivo. Prima di andare ad esultare con i compagni, Calhanoglu si è fermato un attimo per zittire la curva del Milan: il turco si è girato verso i tifosi rossoneri con il dito sulla bocca.

Non è la prima volta che Calhanoglu e i tifosi del Milan si scontrano: era successo anche dopo la vittoria della Supercoppa italiana, quando il turco si era sfogato: "Voglia di rivincita dopo le feste Scudetto del Milan? Io preferisco stare zitto ma è stato pesante per me vedere certe cose che non mi aspettavo, ma il karma torna tutto".