Inter-Milan, il derby più bello e seguito d’Europa: ecco i numeri

Inter-Milan, lo stadio San Siro

San Siro sempre pieno è una causa e conseguenze del successo di Inter e Milan. In tre diverse occasioni, una volta per il Milan e in due quando ospitava l'Inter, il Meazza ha superato quota settantamila spettatori. Nel dettaglio: 72.509 presenti la sera del 19 agosto, quando i nerazzurri hanno alzato il sipario contro il Monza. Settantadue mila e tredici spettatori per Milan-Torino, ultimo week-end agostano. E all'inizio di settembre, per Inter-Fiorentina, la quota è salita a 72.739. Mischiando i tifosi della due città, per una volta, si ottiene il dato di 144.637 come somma dei sostenitori seduti (di media) sulle tribune di San Siro. In Europa solo l'Old Trafford tiene il passo: in poco più di 73mila hanno festeggiato le vittorie United contro Wolverhampton e Nottingham. L'Eithad Stadium, casa del City, non può riempirsi oltre i 54mila. Madrid è sul terzo gradino del podio: in 66.747 per Real-Getafe. Al Metropolitano "solo" 56.164 per Atletico-Granada. Chiude Londra: l'avveniristico stadio del Tottenham ha ospitato 61.910 tifosi nella vittoria con lo United, l'Arsenal ne ha portati 59.000 contro Nottingham e Fulham e sessantamila contro il solito United.