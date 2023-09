Derby Inter-Milan 5-1, Pioli sbaglia le scelte: rossoneri ridimensionati

"L’Inter fa la manita al Milan", le prime parole del commento del derby de La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Cinque gol fatti e quinto derby consecutivo vinto. Due gol nel primo tempo, appena 12 minuti nel secondo in cui il risultato è parso tornare in discussione dopo il 2-1 di Leao e poi altre tre reti per chiudere in gloria. Pioli esce sconfitto per l'ennesima volta, mentre Inzaghi viene portato in trionfo. Ecco il commento della gara.