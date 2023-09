Inter-Milan, Dimarco contro Calabria: sfida tra tifosi in campo

Milan, il derby di Calabria

Calabria è al Milan da quando aveva 11 anni, più della metà della vita trascorsa nel club. Ha fatto da riserva nei ragazzi, ma non ha smesso di crederci: ha detto di sognare un trofeo alzato con la fascia. Era nella rosa del 2016 quando il Milan vinse la sua ultima Supercoppa Italiana, ma nemmeno per un minuto in campo. È stato tra gli artefici scudetto, ma la coppa la alzò Romagnoli. È il milanista in assoluto, e per distacco, più presente: 220 partite rossonere. Oggi non bastano per vestirsi anche d’azzurro: è l’unico italiano nell’undici tipo di Pioli, ma non considerato da Spalletti. Anche per lui sarà un derby da tifoso. LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Inter-Milan