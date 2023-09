Inter-Milan, derby anche in panchina: le rivincite di Inzaghi e Pioli

Quello tra Inter e Milan si appresta ad essere anche il derby delle rivincite per Simone Inzaghi e Stefano Pioli

A guardare la classifica di oggi quasi non possiamo credere alle critiche ricevute da Stefano Pioli e Simone Inzaghi durante la scorsa stagione. Come analizzato nell'edizione odierna di Tuttosport, i due tecnici sono stati gli assoluti protagonisti di questo inizio di campionato, portando Inter e Milan in testa alla Serie A attraverso prestazioni da top club europei. Posti spesso sulla graticola dell'esonero, entrambi gli allenatori hanno saputo rinnovarsi, portando idee tattiche nuove, rinvigorendosi della fiducia delle rispettive società e finendo a guadagnarsi tutti i complimenti di queste ultime settimane.