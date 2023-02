Inter-Milan derby che scotta: il pareggio non serve a nessuno

Questa sera andrà in scena in derby di Milano tra Inter e Milan. Una partita molto importante per entrambe le squadre

Emiliano Guadagnoli

Questa sera andrà in scena in derby di Milano tra Inter e Milan. Una partita molto importante per entrambe le squadre. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Inter-Milan, un derby decisivo — Con cinque squadre, si legge, raggruppate in 2 punti, in lotta per tre poltrone Champions è un peccato sperperare perlopiù in uno scontro diretto. Un pareggio servirebbe a poco e sarebbe una mezza sconfitta per entrambe. Il Milan è uscito malissimo dalla batosta in Supercoppa: due sconfitte con 9 gol subiti. Dopo la rimonta subita dalla Roma, il Diavolo si è fermato: 4 sconfitte e un pari. Questo derby è il ciglio del burrone: ripartenza o inferno.

L'Inter, si legge, si presenta con un'altra leggerezza. Post sosta i nerazzurri hanno vinto 6 partite su 8. Quella pareggiate e quella persa sono arrivate dopo le due vittorie gratificanti. Inzaghi ha cercato l'equilibrio parlando della forza della propria squadra, ma anche ricordando che il Milan ha lo scudetto sul petto. Stefano Pioli, invece, ha avuto una settimana di pieno lavoro a Milanello per sperimentare sul suo Milan e cambiarli faccia. Calciomercato Milan – Pericolo Real: gli occhi di Ancelotti su un top?