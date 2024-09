Milan, Fonseca vince il derby in tre mosse. Intanto Cardinale fa discutere

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola questa mattina, martedì 24 settembre 2024. Tanto entusiasmo dopo il successo ottenuto nel derby contro l'Inter. Paulo Fonseca vince la stracittadina in tre mosse. Intanto, però, le parole di Gerry Cardinale fanno storcere il naso a molti tifosi. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.