Inter-Milan 5-1, lezione di calcio: quinta sconfitta nel derby

Milan, si deve ripartire

La sconfitta, continua il quotidiano, così pesante, potrebbe lasciare strascici. A fine gara c’è stato un confronto con la dirigenza, scesa negli spogliatoi, come accade sempre dopo le partite, per comprendere i motivi del pesante ko: «La dirigenza c'era per darci manforte, non possiamo andare a casa con la testa troppo alta». Questo il commento di Pioli, che ora deve risvegliare il Milan, che dovrà già essere concentrato sul Newcastle. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Centrocampista, possibile occasione in scadenza?