Inter-Milan, la Champions vale tantissimo: 130 milioni

La Champions League ha un fascino irresistibile per i tifosi e le squadre europee. Inter e Milan , si giocano questa sera, la possibilità di arrivare in finale della massima competizione europea. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla degli introiti fin ora raggiunti dai rossoneri e dai nerazzurri, grazie al loro cammino di questa stagione in Champions League .

Inter-Milan, quanto vale la Champions?

L’ingresso alla finale di Istanbul, si legge, vale un altro bonus di 15,5 milioni. Tra premi Uefa e incassi d’oro al botteghino i due club milanesi hanno messo al sicuro circa 125-130 milioni a testa. I due allenatori, arrivando sino alla semifinale, hanno già fatto guadagnare alle società circa il triplo dei soldi garantiti con l’ingresso nei gironi. I conti sono presto fatti. La partecipazione iniziale valeva 15,6 milioni a cui aggiungere i bonus per i risultati nel girone (9,3 a testa con 3 vittorie e 1 pareggio), il premio per l’ingresso agli ottavi (9,6 milioni), ai quarti (10,6) e alle semifinali (12,5). Bisogna aggiungere la quota minima di market pool (circa 12 milioni per l’Inter e 14 per il Milan, da ricalcolare a fine torneo), il ranking storico (15,9 per l’Inter e 14,7 per il Milan), più il botteghino. Aggiungendo i guadagni con le partite in casa e contando i premi Uefa siamo a un monte ricavi di circa 129 milioni. I tifosi di Inter e Milan hanno contribuito nel complesso a versare circa 80 milioni nelle casse dei club. LEGGI ANCHE: Milan, possibile un derby per il prossimo attaccante