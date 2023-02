Inter-Milan, sfida a centrocampo: Barella contro Tonali

Inter-Milan, i destini incrociati di Barella e Tonali

Barella e Tonali, si legge, non indosseranno questa sera la fascia da capitano, ma idealmente possono essere considerati dei capitan futuro di Inter e Milan. Sono due leader nati, da giovanissimi hanno trascinato le squadre dove sono cresciuti con furore e caparbietà: Barella è stato anche capitano del “suo” Cagliari, Tonali non ha indossato i gradi, ma è stato il perno del Brescia che nel 2018-19 riconquistò la Serie A. Nei momenti di difficoltà, entrambi ci hanno messo la faccia in questa stagione. Tonali subito, il 21 agosto dopo l’1-1 di Bergamo contro l’Atalanta, come se il centrocampista di Lodi avesse già capito dopo un’estate di festeggiamenti, che qualcosa non andava nell’animo del Diavolo scudettato.