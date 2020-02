Inter-Milan 4-2, rossoneri ribaltati: non basta un grande Ibrahimovic

INTER-MILAN – Nella notte della consegna degli Oscar, ne esce fuori un derby di Milano davvero ricco di emozioni e colpi di scena. L’Inter di Antonio Conte al termine dei 90 minuti vince 4-2 e ora sogna davvero in grande portandosi in vetta a pari della Juventus e con un punto di vantaggio sulla Lazio (settimana prossima scontro diretto all’Olimpico). Ma la vittoria non è stata affatto scontata.

Nel primo tempo, infatti, i 19 punti di differenza non si vedono. Anzi. E’ il Milan a fare la partita e a imporre il proprio gioco. I rossoneri dominano e colpiscono un clamoroso palo con Calhanoglu al minuto 9. Poi, vanno avanti nel finale di tempo con uno-due firmato da Rebic su assist di Ibra e dallo stesso svedese che esulta come Dio sotto la Nord. Rossoneri avanti 2-0 al termine della più bella prima frazione dell’anno.

All’intervallo Conte scuote i suoi e al rientro in campo la squadra nerazzurra è completamente diversa. L’episodio della svolta è un pregevole mancino al volo di Brozovic che accorcia le distanze. Poi, passa un minuto, e Vecino fa 2-2 su assist di Sanchez che parte in posizione millimetricamente regolare. I rossoneri sono alle corde e riemergono le difficoltà. De Vrij al 25′ della ripresa insacca con una bellissima torsione di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo e fa esplodere lo stadio.

Nel finale il Milan colpisce un palo clamoroso con Ibrahimovic, dopo che Eriksen, a sua volta, aveva preso una traversa. E così, in contropiede, l’Inter realizza la rete del 4-2 con Lukaku che di testa sovrasta uno stanchissimo Kjaer. Rossoneri all’inferno senza aver commesso peccati. Per la squadra di Pioli rimane un primo tempo perfetto da cui deve certamente ripartire. Queste le parole di Ibra a fine gara>>>

