Inter-Milan 2-1, la moviola: rigore ok al VAR | Coppa Italia News

Inter-Milan: la prova dell’arbitro Valeri nel derby di ‘San Siro’

Sufficienza, voto 6, per l’arbitro Paolo Valeri della sezione A.I.A. di Roma 2 per la sua direzione di gara in Inter-Milan, derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Questa la decisione de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Medesimo voto anche per Daniele Chiffi, quarto uomo del match, entrato al 75′ al posto di Valeri infortunato.

In Inter-Milan, Valeri ha lasciato proseguire al 26′ ed al 38′, in area rossonera, dinanzi le richieste dell’Inter per falli di mano di Soualiho Meïte prima e Theo Hernández poi. In entrambi i casi, decisione giusta del fischietto romano. Proprio al 45′, quindi, le scintille tra Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku. Per la ‘rosea‘, giusta la scelta di ammonire entrambi, nel tentativo di smorzare la tensione.

Una mano più pesante, da parte di Valeri, probabilmente avrebbe esasperato ulteriormente gli animi. Al 58′ corretto il secondo giallo ad Ibrahimović, che sgambetta Aleksandr Kolarov sulla sua corsa, così come quello dato al 63′ ad Ante Rebić, che colpisce con il gomito Nicolò Barella sullo stacco.

Al 69′ di Inter-Milan, Rafael Leão in scivolata, atterra lo stesso Barella appena entrato in area di rigore. Valeri, forse impallato, lascia proseguire. Richiamato, poi, al V.A.R. da Luca Banti, decreta il giusto calcio di rigore per i nerazzurri. Nel finale, poi, come detto tocca a Chiffi che, al 96′, assegna la punizione per un tocco ingenuo di Meïte su Lautaro Martínez. Il che vale la punizione del 2-1 di Christian Eriksen.

Chiusura dei giochi con le giuste ammonizioni a Franck Kessié e Achraf Hakimi. Calciomercato Milan: affare ‘last minute’, Maldini lotta con il Napoli. Vai alla news >>>