Inter, l’ultrà-pentito inguaia il presidente Marotta: la sua risposta

La parte che ha fatto più clamore riguarda un'episodio in cui sarebbe coinvolto anche Marotta, il quale ha negato l'accaduto. Beretta ha raccontato ai pm che l'attuale presidente nerazzurro, una volta, l'ha salvato. Il tutto è nato dopo una lite, degenerata in minacce, dell'ex ultrà con Massimiliano Silva, addetto ai rapporti con la tifoseria. Beretta, dopo un accordo tra gli Slo (Supporter liaison officer), voleva che fossero convogliati 2000 biglietti. Dopo ciò, Beretta ha raccontato che lo Slo voleva denunciarlo, ma Marotta l'avrebbe salvato da una denuncia. Infine, l'ultrà-pentito ha raccontato che la società sa come funzionano tutti i meccanismi degli ingressi a San Siro.